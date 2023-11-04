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Умєров обговорив з главою Пентагону одну з головних потреб ЗСУ

Київ, Субота 04 листопада 2023 13:53
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Умєров обговорив з главою Пентагону одну з головних потреб ЗСУ Фото: Ллойд Остін та Рустем Умєров (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили одну з головних потреб ЗСУ - боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова у Facebook.

"Щотижнева телефонна розмова з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Дякую США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні", - зазначив він.

Міністр додав, що обговорив з американським колегою останні події на фронті та стан підготовки Сил оборони.

"Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів", - підкреслив Умєров.

Проблеми з боєприпасами

Наприкінці зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні мільйон снарядів.

Крім прямих постачань зі складів країн-членів ЄС, також організовані спільні закупівлі снарядів.

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