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Умеров обсудил с главой Пентагона одну из главных нужд ВСУ

Киев, Суббота 04 ноября 2023 13:53
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Умеров обсудил с главой Пентагона одну из главных нужд ВСУ Фото: Ллойд Остин и Рустем Умеров (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили одну из главных потребностей ВСУ - боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в Facebook.

"Еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Спасибо США и министру Остину за новый пакет военной помощи Украине", - отметил он.

Министр добавил, что обсудил с американским коллегой последние события на фронте и состояние подготовки Сил обороны.

"Я отметил текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших воинов", - подчеркнул Умеров.

Проблемы с боеприпасами

В конце зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине миллион снарядов.

Помимо прямых поставок из составов стран-членов ЕС также организованы совместные закупки снарядов.

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