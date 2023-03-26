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"Хочемо відлякати агресора". Польська армія може стати найчисленнішою в Європі, - Блащак

Новость на русском →
Польща, Неділя 26 березня 2023 17:52
"Хочемо відлякати агресора". Польська армія може стати найчисленнішою в Європі, - Блащак Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Армія Польщі може стати найчисленнішою в Європі. Країна хоче мати сильні сухопутні сили, аби відлякати агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

"Якщо ми доведемо до кінця наші дії, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так, послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні. Тому що хочемо ефективно відлякати агресора", - сказав він.

За його словами, Польща повинна зробити висновки з війни Росії проти України. Так, вже зараз польська армія разом із Військами тероборони налічує 160 тисяч солдатів.

При чому раніше Блащак зазначав, що його метою є збільшення чисельності армії до 300 тисяч військових.

Нагадаємо, Польща починає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння у відповідь на зростаючу загрозу з боку РФ.

До того ж, країна вже збудувала 107 км загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю.

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