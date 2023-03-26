"Хочемо відлякати агресора". Польська армія може стати найчисленнішою в Європі, - Блащак
Армія Польщі може стати найчисленнішою в Європі. Країна хоче мати сильні сухопутні сили, аби відлякати агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
"Якщо ми доведемо до кінця наші дії, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так, послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні. Тому що хочемо ефективно відлякати агресора", - сказав він.
За його словами, Польща повинна зробити висновки з війни Росії проти України. Так, вже зараз польська армія разом із Військами тероборони налічує 160 тисяч солдатів.
При чому раніше Блащак зазначав, що його метою є збільшення чисельності армії до 300 тисяч військових.
Нагадаємо, Польща починає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння у відповідь на зростаючу загрозу з боку РФ.
До того ж, країна вже збудувала 107 км загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю.
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