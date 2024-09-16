Умєров обговорив з естонським колегою закупівлю українських далекобійних ракет та дронів
Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори із естонським колегою Ханно Певкуром. Однією з тем обговорень стала закупівля українських далекобійних ракет та дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського Міноборони у Facebook.
За словами Умєрова, під час переговорів він обговорював з Певкуром шляхи зміцнення співпраці між країнами.
"Основна увага була приділена можливим новим проектам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів та ракет", - зазначив український міністр.
Він додав, що Україна цінує внесок Естонії у зміцнення обороноздатності країни, а також відкритість Таллінна до нових форматів співробітництва.
Що передувало
Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив про перше успішне застосування української ракети-дрону "Паляниця".
Також глава української держави розповів про випробування першої української балістичної ракети. За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, її дальність становить близько 600-700 км.
На початку вересня Олександр Камишин зазначав, що Литва надасть Україні 10 млн доларів на закупівлю ракети-дрону "Паляниця".
Більш детально про нову далекобійну українську зброю - у матеріалі РБК-Україна.
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