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Умєров обговорив з естонським колегою закупівлю українських далекобійних ракет та дронів

Понеділок 16 вересня 2024 19:54
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Умєров обговорив з естонським колегою закупівлю українських далекобійних ракет та дронів Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори із естонським колегою Ханно Певкуром. Однією з тем обговорень стала закупівля українських далекобійних ракет та дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського Міноборони у Facebook.

За словами Умєрова, під час переговорів він обговорював з Певкуром шляхи зміцнення співпраці між країнами.

"Основна увага була приділена можливим новим проектам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів та ракет", - зазначив український міністр.

Він додав, що Україна цінує внесок Естонії у зміцнення обороноздатності країни, а також відкритість Таллінна до нових форматів співробітництва.

Що передувало

Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив про перше успішне застосування української ракети-дрону "Паляниця".

Також глава української держави розповів про випробування першої української балістичної ракети. За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, її дальність становить близько 600-700 км.

На початку вересня Олександр Камишин зазначав, що Литва надасть Україні 10 млн доларів на закупівлю ракети-дрону "Паляниця".

Більш детально про нову далекобійну українську зброю - у матеріалі РБК-Україна.

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