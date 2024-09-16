Умеров обсудил с эстонским коллегой закупку украинских дальнобойных ракет и дронов

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с эстонским коллегой Ханно Певкуром. Одной из тем обсуждений стала закупка украинских дальнобойных ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского Минобороны в Facebook.

По словам Умерова, в ходе переговоров он обсуждал с Певкуром пути укрепления сотрудничества между странами. "Основное внимание было уделено возможным новым проектам, направленным на поддержку украинской оборонной промышленности. В частности, закупки украинских дальнобойных дронов и ракет", - отметил украинский министр. Он добавил, что Украина ценит вклад Эстонии в укрепления обороноспособности страны, а также открытость Таллина к новым форматам сотрудничества.