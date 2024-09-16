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Умеров обсудил с эстонским коллегой закупку украинских дальнобойных ракет и дронов

Понедельник 16 сентября 2024 19:54
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Умеров обсудил с эстонским коллегой закупку украинских дальнобойных ракет и дронов Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с эстонским коллегой Ханно Певкуром. Одной из тем обсуждений стала закупка украинских дальнобойных ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского Минобороны в Facebook.

По словам Умерова, в ходе переговоров он обсуждал с Певкуром пути укрепления сотрудничества между странами.

"Основное внимание было уделено возможным новым проектам, направленным на поддержку украинской оборонной промышленности. В частности, закупки украинских дальнобойных дронов и ракет", - отметил украинский министр.

Он добавил, что Украина ценит вклад Эстонии в укрепления обороноспособности страны, а также открытость Таллина к новым форматам сотрудничества.

Что предшествовало

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляниця".

Также глава украинского государства рассказал о испытании первой украинской баллистической ракеты. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ее дальность составляет около 600-700 километров.

В начале сентября Александр Камышин отмечал, что Литва предоставит Украине 10 млн долларов на закупку ракеты-дрона "Паляниця".

Более детально о новом дальнобойном украинском оружии - в материале РБК-Украина.

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