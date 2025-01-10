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Умєров назвав чотири пріоритети військової стратегії на 2025 рік

Фото: міністр оборони Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна під час 25-го засідання зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня представила військову стратегію на 2025 рік. Вона базується на чотирьох ключових пріоритетах.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

Умєров назвав такі пріоритети:

  • стабілізація лінії фронту
  • зміцнення обороноздатності України
  • посилення захисту неба та морських шляхів
  • асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.

Міністр оборони заявив, що це була одна найважливіших зустрічей у форматі "Рамштайн", яка стала черговим етапом у посиленні обороноздатності України.

Під час зустрічі затвердили дорожні карти розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:

  • авіація
  • ППО
  • морські спроможності
  • артилерія
  • бронетехніка
  • ІТ
  • дрони
  • розмінування

"Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії", - написав міністр оборони.

Допомога від партнерів

Умєров повідомив, що під час зустрічі було оголошено про нові пакети допомоги.

  • США: новий пакет допомоги на суму 500 млн доларів, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для літаків F-16.
  • Канада: допомога на 440 млн канадських доларів (305 млн доларів), включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю.
  • Велика Британія: разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму 45 млн фунтів (55 млн доларів). У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.
  • Норвегія: 700 млн норвезьких крон (60 млн доларів) для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи.
  • Німеччина: у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.
  • Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках "данської моделі" на суму 2 млн євро.

 

Формат "Рамштайн" - це міжнародна координаційна платформа для обговорення та узгодження військової допомоги Україні в умовах російської агресії. Його офіційна назва - Контактна група з питань оборони України.

Цей формат було започатковано у квітні 2022 року за ініціативи США. Перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині, що й дало назву формату. З того часу країни-учасниці регулярно проводять зустрічі для координації зусиль у наданні зброї, боєприпасів, техніки, гуманітарної допомоги, а також для обговорення стратегічних аспектів військової підтримки України.

За три роки повномасштабної війни учасники "Рамштайну" задекларували понад 145 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні.

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Зустріч Рамштайн