Умєров назвав чотири пріоритети військової стратегії на 2025 рік

Україна під час 25-го засідання зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня представила військову стратегію на 2025 рік. Вона базується на чотирьох ключових пріоритетах.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.
Умєров назвав такі пріоритети:
Міністр оборони заявив, що це була одна найважливіших зустрічей у форматі "Рамштайн", яка стала черговим етапом у посиленні обороноздатності України.
Під час зустрічі затвердили дорожні карти розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:
"Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії", - написав міністр оборони.
Умєров повідомив, що під час зустрічі було оголошено про нові пакети допомоги.
Формат "Рамштайн" - це міжнародна координаційна платформа для обговорення та узгодження військової допомоги Україні в умовах російської агресії. Його офіційна назва - Контактна група з питань оборони України.
Цей формат було започатковано у квітні 2022 року за ініціативи США. Перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині, що й дало назву формату. З того часу країни-учасниці регулярно проводять зустрічі для координації зусиль у наданні зброї, боєприпасів, техніки, гуманітарної допомоги, а також для обговорення стратегічних аспектів військової підтримки України.
За три роки повномасштабної війни учасники "Рамштайну" задекларували понад 145 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні.