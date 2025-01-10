Умеров назвал четыре приоритета военной стратегии на 2025 год

Украина во время 25-го заседания встречи в формате "Рамштайн" 9 января представила военную стратегию на 2025 год. Она базируется на четырех ключевых приоритетах.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
Умеров назвал следующие приоритеты:
Министр обороны заявил, что это была одна из важнейших встреч в формате "Рамштайн", которая стала очередным этапом в усилении обороноспособности Украины.
Во время встречи утвердили дорожные карты развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций возможностей:
"Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии", - написал министр обороны.
Умеров сообщил, что во время встречи было объявлено о новых пакетах помощи.
Формат "Рамштайн" - это международная координационная платформа для обсуждения и согласования военной помощи Украине в условиях российской агрессии. Его официальное название - Контактная группа по вопросам обороны Украины.
Этот формат был основан в апреле 2022 года по инициативе США. Первая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии, что и дало название формата. С тех пор страны-участницы регулярно проводят встречи для координации усилий в предоставлении оружия, боеприпасов, техники, гуманитарной помощи, а также для обсуждения стратегических аспектов военной поддержки Украины.
За три года полномасштабной войны участники "Рамштайн" задекларировали более 145 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности.