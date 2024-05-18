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Умєров про наступ РФ у Харківській області: тримаємо позиції, але потрібна зброя

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові утримують позиції у Харківській області, де росіяни розпочали наступ. Але потрібно більше зброї та розв'язувати проблеми з затримками у постачаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в інтерв'ю CNN.

"Зброя надходить з запізненням, і росіяни цим користуються. Постачання затрималася на півроку. Тому вони і розширили фронт, щоб не дозволити нам скористатися цією зброєю", - сказав міністр.

Умєров наголосив, що, попри затримки у постачання зброї, Сили оборони України тримають позиції і відбивають атаки.

"Ми також намагаємося евакуювати з прикордонних міст цивільне населення, яке вони (росіяни, - ред.) обстрілюють. Отже, ми тримаємо позиції", - додав глава Міноборони.

Міністр наголосив, що Україні потрібно більше засобів ППО, артилерії, БМП, БТР та боєприпасів. На запитання про те, чи доходить американська допомога до лінії фронту, Умєров відповів "так". Але він додав, що проблема полягає у затримках з постачанням озброєння.

 

Наступ РФ у Харківській області

В ніч на 10 травня окупаційні війська РФ розпочали повторний наступ на півночі Харківської області. Окупанти намагаються зайти у місто Вовчанськ та зайняли декілька населених пунктів поряд.

За словами президента України Володимира Зеленського, найглибша точка просування ворога - до 10 кілометрів. Головком ЗСУ Сирський зазначає, що Росія розширила лінію фронту на 70 кілометрів.

При цьому Зеленський вважає, що наступ Росії на півночі Харківської області може бути першою хвилею атак ворога.

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