Умєров про наступ РФ у Харківській області: тримаємо позиції, але потрібна зброя

"Зброя надходить з запізненням, і росіяни цим користуються. Постачання затрималася на півроку. Тому вони і розширили фронт, щоб не дозволити нам скористатися цією зброєю", - сказав міністр.

Умєров наголосив, що, попри затримки у постачання зброї, Сили оборони України тримають позиції і відбивають атаки.

"Ми також намагаємося евакуювати з прикордонних міст цивільне населення, яке вони (росіяни, - ред.) обстрілюють. Отже, ми тримаємо позиції", - додав глава Міноборони.

Міністр наголосив, що Україні потрібно більше засобів ППО, артилерії, БМП, БТР та боєприпасів. На запитання про те, чи доходить американська допомога до лінії фронту, Умєров відповів "так". Але він додав, що проблема полягає у затримках з постачанням озброєння.