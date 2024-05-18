Умеров о наступлении РФ в Харьковской области: держим позиции, но нужно оружие

"Оружие поступает с опозданием, и россияне этим пользуются. Поставки задержались на полгода. Поэтому они и расширили фронт, чтобы не позволить нам воспользоваться этим оружием", - сказал министр.

Умеров подчеркнул, что, несмотря на задержки в поставках оружия, Силы обороны Украины держат позиции и отбивают атаки.

"Мы также пытаемся эвакуировать из пограничных городов гражданское население, которое они (россияне, - ред.) обстреливают. Следовательно, мы держим позиции", - добавил глава Минобороны.

Министр подчеркнул, что Украине нужно больше средств ПВО, артиллерии, БМП, БТР и боеприпасов. На вопрос о том, доходит ли американская помощь до линии фронта, Умеров ответил "да". Но он добавил, что проблема заключается в задержках с поставками вооружения.