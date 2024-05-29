Умєров наголосив главі Пентагону, що Україна повинна мати право бити по Росії

За словами Умєрова, під час переговорів було обговорено поточну ситуацію на фронті. Головнокомандувач Сирський доповів про ситуацію на полі бою.

При цьому міністр розповів, що поінформував американського колегу про мобілізацію та відновлення бойових бригад.

Окрему увагу сторони приділили питанню постачання Україні протиповітряної оборони та боєприпасів.

"Росія продовжує застосовувати керовані авіабомби по всій лінії фронту. Я також наголосив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території противника", - наголосив міністр.

Він додав, що вдячний американським партнерам за постійну підтримку.