Умеров подчеркнул главе Пентагона, что у Украины должно быть право бить по России

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Одной из тем стали удары Украины по территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины в Twitter.
По словам Умерова, в ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на фронте. Главнокомандующий Сырский доложил о ситуации на поле боя.
При этом министр рассказал, что проинформировал американского коллегу о мобилизации и восстановлении боевых бригад.
Отдельное внимание стороны уделили вопросу поставок Украине противовоздушной обороны и боеприпасов.
"Россия продолжает применять управляемые авиабомбы по всей линии фронта. Я также подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории противника", - подчеркнул министр.
Он добавил, что благодарен американским партнерам за постоянную поддержку.
Стоит заметить, что США выступают против ударов Украины по территории России. В частности, они раскритиковали атаки украинских защитников на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Также США не разрешают Украине наносить удары по территории России своим оружием.
Но, несмотря на такую позицию Вашингтона, часть союзников Украины все же не ограничивает ВСУ в ударах по России. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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