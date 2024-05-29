Умеров подчеркнул главе Пентагона, что у Украины должно быть право бить по России

Удары по территории России

Стоит заметить, что США выступают против ударов Украины по территории России. В частности, они раскритиковали атаки украинских защитников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Также США не разрешают Украине наносить удары по территории России своим оружием.

Но, несмотря на такую позицию Вашингтона, часть союзников Украины все же не ограничивает ВСУ в ударах по России. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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