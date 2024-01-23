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Умєров: ми можемо перехитрити ворога, застосувавши асиметричний підхід

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна може перехитрити Російську Федерацію, застосувавши асиметричний підхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Ми можемо перехитрити ворога, застосувавши асиметричний підхід. За рахунок інтеграції технологій, навчання, точного прийняття рішень і координації", - наголосив Умєров.

За його словами, Україна може йти шляхом підвищення ефективності підбору персоналу, управління ланцюгом постачання і цифрових рішень.

"Це забезпечить нам технологічну та стратегічну перевагу", - додав він.

"Рамштайн-18"

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком.

Голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

Ми вже писали, що міністр оборони України на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.

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Рустем УмєровВійна Росії проти України