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Умеров: мы можем перехитрить врага, применив асимметричный подход

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина может перехитрить Российскую Федерацию, применив асимметричный подход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Мы можем перехитрить врага, применив асимметричный подход. За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации", - подчеркнул Умеров.

По его словам, Украина может идти по пути повышения эффективности подбора персонала, управления цепью поставок и цифровых решений.

"Это обеспечит нам технологическое и стратегическое преимущество", - добавил он.

"Раммштайн-18"

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

Мы уже писали, что министр обороны Украины на сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что нужно ВСУ для совершения прорыва.

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Рустем УмеровВойна России против Украины