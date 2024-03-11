Умєров і Сирський у розмові з главою Пентагону озвучили ключові потреби України

Зазначається, що під час розмови обговорювалася підготовка до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Умєров надав Остіну актуальну інформацію про оперативну обстановку на фронті.

Також вони обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України. Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси та протиповітряна оборона.

"З нетерпінням чекаємо більш детальної взаємодії з кожною з коаліцій можливостей під час нашої зустрічі у форматі "Рамштайн". Вдячний за чітку та послідовну підтримку України", - написав міністр оборони.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нещодавно стало відомо, що наступне очне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановано на 19 березня.

Зазначається, що Остін запросив на засідання міністрів оборони, а також старших військових посадовців, щоб обговорити війну на території України, а також проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США.