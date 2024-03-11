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Умеров и Сырский в разговоре с главой Пентагона озвучили ключевые потребности Украины

Архивное фото: Александр Сырский и Рустем Умеров (facebook com rustemumerov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский сегодня, 11 марта, провели разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Умерова в Facebook.

Отмечается, что во время разговора обсуждалась подготовка к следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины. Умеров предоставил Остину актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте.

Также они обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и конкретные запросы Украины. Среди ключевых приоритетов остаются боеприпасы и противовоздушная оборона.

"С нетерпением ждем более детального взаимодействия с каждой из коалиций возможностей во время нашей встречи в формате "Рамштайн". Благодарен за четкую и последовательную поддержку Украины", - написал министр обороны.

Встреча в формате "Рамштайн"

Недавно стало известно, что следующее очное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 19 марта.

Отмечается, что Остин пригласил на заседание министров обороны, а также старших военных чиновников, чтобы обсудить войну на территории Украины, а также проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

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