Умеров и Сырский в разговоре с главой Пентагона озвучили ключевые потребности Украины

Отмечается, что во время разговора обсуждалась подготовка к следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины. Умеров предоставил Остину актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте.

Также они обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и конкретные запросы Украины. Среди ключевых приоритетов остаются боеприпасы и противовоздушная оборона.

"С нетерпением ждем более детального взаимодействия с каждой из коалиций возможностей во время нашей встречи в формате "Рамштайн". Благодарен за четкую и последовательную поддержку Украины", - написал министр обороны.

Встреча в формате "Рамштайн"

Недавно стало известно, что следующее очное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 19 марта.

Отмечается, что Остин пригласил на заседание министров обороны, а также старших военных чиновников, чтобы обсудить войну на территории Украины, а также проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.