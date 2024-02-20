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Умєров і Сирський обговорили з Остіном ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Вівторок 20 лютого 2024 20:51
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Умєров і Сирський обговорили з Остіном ситуацію на фронті та потреби ЗСУ Фото: Рустем Умєров (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефону розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Умєров написав у своєму Twitter.

За словами Умєрова, під час розмови з Остіном було обговорено поточну динаміку на фронті. Окрім цього було обговорено спільне розуміння ситуації та план дій.

"У центрі уваги також було постачання боєприпасів. Робота над нагальними потребами ЗСУ та довгострокове планування у форматі коаліцій можливостей UDCG. Висловив подяку секретарю Остіну за його керівництво", - написав Умєров.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців не можуть виділити нове фінансування допомоги Україні, щоб відновити постачання зброї і не лише.

Нещодавно Сенат ухвалив законопроект, в якому передбачено понад 60 млрд доларів для нашої країни.

Але в Палаті представників поки що відмовляються виносити його на розгляд. Також з'являються ініціативи про те, щоб виділити для України менше 60 млрд доларів - лише на військову допомогу без підтримки бюджету та економіки.

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