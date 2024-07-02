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Умєров і Остін проведуть зустріч у Пентагоні у вівторок: що відомо

Фото: міністри оборони США та України - Ллойд Остін і Рустем Умєров
Автор: Едуард Ткач

Міністри оборони України та США, Рустем Умеров і Ллойд Остін проведуть у вівторок зустріч у Пентагоні. Зокрема, глави оборонних відомств обговорять посилення партнерства.

Про це повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Міністр оборони України Рустем Умєров завтра відвідає Пентагон для зустрічі з міністром Остіном", - розповіла Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що цей візит підкреслює постійну відданість США підтримці суверенітету й безпеці України.

Як повідомила представниця американського оборонного відомства, сторони обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки, а також шляхи посилення оборонного партнерства між США та Україною.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вашингтоні Північноатлантичний альянс планує призначити відповідального за довгострокову допомогу Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами голови комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера, він виступає за більш ширше застосування американської зброї по території Росії.

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