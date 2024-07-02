Умєров і Остін проведуть зустріч у Пентагоні у вівторок: що відомо

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вашингтоні Північноатлантичний альянс планує призначити відповідального за довгострокову допомогу Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами голови комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера, він виступає за більш ширше застосування американської зброї по території Росії.

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