RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умеров и Остин проведут встречу в Пентагоне во вторник: что известно

Фото: министры обороны США и Украины – Ллойд Остин и Рустем Умеров
Автор: Эдуард Ткач

Министры обороны Украины и США, Рустем Умеров и Ллойд Остин проведут во вторник встречу в Пентагоне. В частности, главы оборонных ведомств обсудят усиление партнерства.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Министр обороны Украины Рустем Умеров завтра посетит Пентагон для встречи с министром Остином", - рассказала Сабрина Сингх.

Она отметила, что этот визит подчеркивает постоянную приверженность США поддержке суверенитета и безопасности Украины.

Как сообщила представитель американского оборонного ведомства, стороны обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, вопросы региональной безопасности, а также пути усиления оборонного партнерства между США и Украиной.

Напомним, что на саммите НАТО в Вашингтоне Североатлантический альянс планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера, он выступает за более широкое применение американского оружия по территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине