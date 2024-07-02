Умеров и Остин проведут встречу в Пентагоне во вторник: что известно

Напомним, что на саммите НАТО в Вашингтоне Североатлантический альянс планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера, он выступает за более широкое применение американского оружия по территории России.

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