Умєров про дрони-перехоплювачі OCTOPUS: бойове застосування буде в Україні

Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS буде відбуватися у Великій Британії, а бойове застосування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".

Зокрема, він підтвердив, що Британія виробить для України тестову партію дронів-перехоплювачів OCTOPUS з 1000 одиниць. Але потім виробництво масштабують до потрібної кількості.

"Софтвер наш і хардвер наш. Велика Британія разом з нами працювала над цим проектом, і зараз ми будемо виробляти ці перші партії на базі їхніх державних центрів. І після виготовлення та тестування буде бойове застосування вже в Україні", - сказав секретар РНБО.

Також Умєров додав, що це перший український бойовий дрон, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.

Дрони OCTOPUS

Нагадаємо, у вересні уряд Британії анонсував, що країна підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання.

Там зазначили, що угода передбачає обмін технологіями, що створить робочі місця в Британії та посилить національну безпеку обох країн.

Як поінформували в британському уряді, першим проєктом стане новий дрони-перехоплювач під назвою OCTOPUS. Масове виробництво розпочнеться безпосередньо у Великій Британії, де планують випускати тисячі дронів на місяць для передачі Україні.

Безпосередньо вчора, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та показав йому дрон OCTOPUS. Глава держави поінформував, що є домовленість про виробництво першої партії.

