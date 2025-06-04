UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Умєров чекає хороших анонсів для України після сьогоднішнього "Рамштайна"

Фото: Рустем Умєров, глава Міноборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує, що після сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" будуть хороші новини.

Як передає РБК-Україна, про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив перед початком "Рамштайна".

Глава Міноборони наголосив, що Україна хоче миру. Зокрема, країна підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа про перемир'я з Росією. Також Україна постійно посилає свої команди на переговори з росіянами. Але все відбувається по-старому.

"Ми дякуємо всім державам за підтримку. Після сьогоднішнього ("Рамштайна", - ред.) у нас будуть також, сподіваємося, хороші анонси, у нас будуть хороші засідання. Ми сподіваємося, що зможемо досягти єдності, показати нашу стійкість", - додав Умєров.

"Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбувається вже 28-а зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

На зустріч уперше не поїхав глава Пентагону. Представник Пентагону Кінгслі Вілсон пояснив це тим, що у Піта Хегсета дуже завантажений графік.

Детальніше про новий "Рамштайн" - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рустем УмєровДопомога УкраїніЗустріч Рамштайн