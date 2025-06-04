Умеров ждет хороших анонсов для Украины после сегодняшнего "Рамштайна"

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина хочет мира. В частности, страна поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Россией. Также Украина постоянно посылает свои команды на переговоры с россиянами. Но все происходит по-старому.

"Мы благодарим все государства за поддержку. После сегодняшнего ("Рамштайна", - ред.) у нас будут также, надеемся, хорошие анонсы, у нас будут хорошие заседания. Мы надеемся, что сможем достичь единства, показать нашу стойкость", - добавил Умеров.