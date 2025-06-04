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Умеров ждет хороших анонсов для Украины после сегодняшнего "Рамштайна"

Брюссель, Среда 04 июня 2025 16:44
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Умеров ждет хороших анонсов для Украины после сегодняшнего "Рамштайна" Фото: Рустем Умеров, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что после сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн" будут хорошие новости.

Как передает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил перед началом "Рамштайна".

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина хочет мира. В частности, страна поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Россией. Также Украина постоянно посылает свои команды на переговоры с россиянами. Но все происходит по-старому.

"Мы благодарим все государства за поддержку. После сегодняшнего ("Рамштайна", - ред.) у нас будут также, надеемся, хорошие анонсы, у нас будут хорошие заседания. Мы надеемся, что сможем достичь единства, показать нашу стойкость", - добавил Умеров.

"Рамштайн"

Напомним, сегодня, 4 июня, в штаб-квартире НАТО проходит уже 28-я встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

На встречу впервые не поехал глава Пентагона. Представитель Пентагона Кингсли Уилсон объяснил это тем, что у Пита Хегсета очень загруженный график.

Детальнее о новом "Рамштайне" - в материале РБК-Украина.

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