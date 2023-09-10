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Умєров анонсував створення нової посади у ЗСУ

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Збройних Силах України з'явиться нова посада – військовий омбудсмен. Він займатиметься військовими потребами народу та захисників.

На цьому наголосив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Ялтинської європейської стратегії".

"Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, введемо нову посаду військового омбудсмена, яка займатиметься військовими потребами народу та наших воїнів", - заявив Умєров.

За його словами, Україна має започаткувати нову філософію ставлення до військових і зробити все можливе, щоб вони були забезпечені всім необхідним – зброєю, оснащенням, формою, їжею, засобами захисту, медичним обслуговуванням, освітою, підготовкою та всім іншим.

"Наша армія одна з найбільших, найсильніших і вмотивованих у світі. Оскільки знаємо, за що ми боремося і боремося – за наших людей, наші будинки, нашу свободу. Українська армія жертвує своїм життям за цінності свободи", – додав міністр оборони України.

Умеров став міністром оборони України

Верховна Рада 6 вересня призначила колишнього керівника Фонду держмайна Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Першого дня на посаді Умєрова поділився планами своєї роботи: найближчим часом Міноборони запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про те, що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова – читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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