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Умерла одна из пострадавших при взрыве газа в Запорожье

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Запорожье, Понедельник 31 января 2022 12:35
Умерла одна из пострадавших при взрыве газа в Запорожье Фото: последствия взрыва в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Ночью, 31 января, в больнице умерла женщина, пострадавшая при взрыве газа в Запорожье. Ей было около 35 лет, она получила более 80% ожогов тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 061.ua.

"Сегодня, 31 января в 03:25 в городской больнице экстренной и скорой помощи умерла женщина, которая находилась в квартире, где произошел взрыв. Речь идет о доме 43 по улице Франко", - пишет издание.

При этом уточняется, что на данный момент личность женщины остается неустановленной.

"Если кто-то владеет информацией о ней, просьба сообщить на "горячую линию" 0982545544", - говорится в сообщении городского совета Запорожья.

Напомним, 35-летняя женщина находилась в эпицентре взрыва, она получила более 80% ожогов. Врачи отмечали, что состояние женщины крайне тяжелое, критическое.

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