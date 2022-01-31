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Померла одна з постраждалих під час вибуху газу в Запоріжжі

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Запоріжжя, Понеділок 31 січня 2022 12:35
Померла одна з постраждалих під час вибуху газу в Запоріжжі Фото: наслідки вибуху в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Вночі, 31 січня, в лікарні померла жінка, яка постраждала під час вибуху газу в Запоріжжі. Їй було близько 35 років, вона отримала більше 80% опіків тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 061.ua.

"Сьогодні, 31 січня о 03:25 в міській лікарні екстреної та швидкої допомоги померла жінка, яка перебувала в квартирі, де стався вибух. Йдеться про будинок 43 по вулиці Франка", - пише видання.

При цьому уточнюється, що на даний момент особа жінки залишається невстановленою.

"Якщо хтось володіє інформацією про неї, прохання повідомити на "гарячу лінію "0982545544", - йдеться в повідомленні міської ради Запоріжжя.

Нагадаємо, 35-річна жінка перебувала в епіцентрі вибуху, вона отримала понад 80% опіків. Лікарі відзначали, що стан жінки вкрай важкий, критичний.

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