Умерла мать Коломойского

Во вторник, 4 августа, умерла мать бизнесмена Игоря Коломойского. Зоя Израилевна Коломойская скончалась на 81 году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины, президентом которой является Коломойский.

Причина смерти не уточняется.

"4 августа 2020 стало известно досадное известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.

Также вчера стало известно, что агенты ФБР в Кливленде обыскали офис компании Optima Management Group в Кливленде, которую связывают с Игорем Коломойским.

Напомним, в мае 2020 года РБК-Украина писало, что в США расследуют дело против Коломойского, который подозревается в якобы отмывании выведенных из "ПриватБанка" денег.