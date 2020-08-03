Филатов заявил, что Днепропетровскую область "начинают отдавать Коломойскому на откуп"

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

По словам Филатова, Коломойский там пытается влиять на кадровую политику

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что идет конвергенция неприязни к нему со стороны центральной власти. Олигарх Игорь Коломойский может с президентом Владимиром Зеленским быть в чем-то не согласен и не солидарен, но в плане неприязни к нему точки зрения у них якобы совпадают.

Об этом Филатов рассказал в интервью РБК-Украина.

"Потому фактически Днепропетровскую область начинают отдавать Игорю Валерьевичу на откуп", - сказал Филатов.

По его словам, он там назначает и снимает прокуроров, пытается влиять на кадровую политику по другим силовикам, "подруливает облсоветом через своих миньонов".

"И как раз "народную республику" будут не всенародно избранные мэры создавать, а такие люди, как Игорь Валерьевич, которым отваливаются целые куски власти, которыми они на горизонтальном уровне пытаются подруливать, где-то правоохранителями, где-то людьми из Офиса президента, где-то правительством", - добавил он.

Напомним, в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

Отметим, что в Министерстве здравоохранения рассказали о рисках проведения местных выборов из-за коронавируса.