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Умеренные дожди и жара до +30: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Воскресенье 26 июня 2022 07:00
Умеренные дожди и жара до +30: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня дожди накроют Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 26 июня, в Украине ожидается дождливая погода. Однако в большинстве регионов будет жарко, в среднем днем до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня днем почти половину территории Украины накроют осадки. Умеренные дожди прогнозируются на востоке, юге и в центре страны, а также в части западных областей.

На остальной территории сухо, возможно переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +17, днем +28 +30 градусов;
  • на западе ночью +13 +16 градусов, а днем +27 +31;
  • в восточных областях ночью +16 +18, днем +28 +30 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +17 градусов, а днем +27 +29;
  • в центральных областях ночью +14 +16, днем +26 +29 градусов

Умеренные дожди и жара до +30: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области будет сухая погода, местами ожидается переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14 +17, а днем +27 +30 градусов.

Умеренные дожди и жара до +30: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в июле.

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Погода в Украине Гидрометцентр
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