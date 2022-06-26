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Помірні дощі та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Неділя 26 червня 2022 07:00
Помірні дощі та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні дощі накриють Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 26 червня, в Україні очікується дощовита погода. Проте у більшості регіонів буде спекотно, в середньому вдень до +30 градів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень майже половину територію України накриють опади. Помірні дощі прогнозуються на сході, півдні і в центрі країни, а також у частині західних областей.

На решті території сухо, можливо мінлива хмарність. Вітер переважно північно-східний з поривами до 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +17, вдень +28 +30 градусів;
  • на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +27 +31;
  • у східних областях вночі +16 +18, вдень +28 +30 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +17 градусів, а вдень +27 +29;
  • у центральних областях вночі +14 +16, вдень +26 +29 градусів

Помірні дощі та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області буде суха погода, місцями очікується мінлива хмарність. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +14 +17, а вдень +27 +30 градусів.

Помірні дощі та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні в липні.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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