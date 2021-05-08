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Умер военный, получивший ранение на Донбассе в конце апреля

Автор: Юлия Струк

В субботу в военном госпитале Харькова умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Он получил ранение 28 апреля на Донбассе.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Сегодня в военном госпитале умер воин из Полтавской области - старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич. Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил", - информируют в центре.

Бойцу ООС оказали неотложную помощь, затем эвакуировали в больницу в Бахмуте, а позже - в Харьков.

"Сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района скончался", - указано в сообщении.

Напомним, 7 мая стало известно, что во львовской больнице скончался военнослужащий Юрий Опрышко.

Как писало РБК-Украина, 9 апреля он получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовки на Донбассе.

Позавчера боевики на Донбассе смертельно ранили пехотинца 93-й бригады "Холодный Яр".

Также два дня назад смертельное ранение получил военнослужащий из Житомирской области.

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