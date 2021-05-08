Помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня

У суботу у військовому шпиталі Харкова помер військовий з Полтавської області Віктор Городніченко. Він отримав поранення 28 квітня на Донбасі.
"Сьогодні у військовому шпиталі помер воїн з Полтавської області - старший солдат Городніченко Віктор Анатолійович. Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил", - інформують у центрі.
Бійцю ООС надали невідкладну допомогу, потім евакуювали до лікарні у Бахмуті, а пізніше - до Харкова.
Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що у львівській лікарні помер військовослужбовець Юрій Опришко.
Як писало РБК-Україна, 9 квітня він отримав кульове поранення у голову поблизу Старогнатівки на Донбасі.
Позавчора бойовики на Донбасі смертельно поранили піхотинця 93-й бригади "Холодний Яр".
Також два дні тому смертельне поранення отримав військовослужбовець із Житомирської області.