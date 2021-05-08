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Помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня

Автор: Юлія Струк

У суботу у військовому шпиталі Харкова помер військовий з Полтавської області Віктор Городніченко. Він отримав поранення 28 квітня на Донбасі.

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

"Сьогодні у військовому шпиталі помер воїн з Полтавської області - старший солдат Городніченко Віктор Анатолійович. Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил", - інформують у центрі.

Бійцю ООС надали невідкладну допомогу, потім евакуювали до лікарні у Бахмуті, а пізніше - до Харкова.

"Сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що у львівській лікарні помер військовослужбовець Юрій Опришко.

Як писало РБК-Україна, 9 квітня він отримав кульове поранення у голову поблизу Старогнатівки на Донбасі.

Позавчора бойовики на Донбасі смертельно поранили піхотинця 93-й бригади "Холодний Яр".

Також два дні тому смертельне поранення отримав військовослужбовець із Житомирської області.

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