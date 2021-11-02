Умер за рулем: у водителя автобуса во Львове случился сердечный приступ

Во вторник, 2 ноября, в центре Львова во время движения автобуса умер водитель. В результате транспорт въехал в дорожный знак и остановился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ZAXID.NET .

Трагедия произошла около 13:40 на улице Чорновола возле ТЦ "Интерсити". У 55-летнего водителя автобуса №47а случился сердечный приступ. Транспорт с пассажирами резко выехал на тротуар и снес несколько столбов. Но вследствие ДТП никто из пассажиров не пострадал.

По данным Львовского коммунального АТП-1, которое обслуживает данный автобус, за рулем транспортного средства находился житель Львова. Пассажиры начали оказывать ему первую медицинскую помощь до приезда врачей. А потом спасти жизнь мужчины пытались медики скорой помощи. Однако водителю автобуса помочь не удалось - он скончался на месте.

Фото: во Львове за рулем скончался водитель автобуса (Varta 1)