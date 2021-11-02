ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Во Львове ищут "взрывчатку" в трех торговых центрах

Новина українською →
Львов, Вторник 02 ноября 2021 15:32
Во Львове ищут "взрывчатку" в трех торговых центрах Фото: во Львове ищут "взрывчатку" в ТРЦ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 2 ноября, во Львове "заминировали" три торговых центра. Полиция проводит эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции.

Как сообщается, "заминировали" ТРЦ King Cross Leopolis и ТЦ "ИнтерСити", а также ТПК "Южный".

Во Львове ищут &quot;взрывчатку&quot; в трех торговых центрахФото: ТРЦ King Cross Leopolis во Львове (Игорь Зинкевич)

По данным полиции, анонимное сообщение о минировании поступило около 12:30. Полиция оперативно выехала на места происшествия, где начала эвакуацию людей. В частности, из King Cross Leopolis вывели 250 посетителей и 450 работников, из "Южного" эвакуировали около 370 посетителей и 430 работников.

Правоохранители проверяют указанные объекты на наличие взрывного устройства. Также полиция устанавливает данные анонимного "минера".

Напомним, 1 ноября в Николаеве заявили о минировании ТРЦ "Сити-центр".

Также 1 ноября полиции Харькова сообщили, что в городе заминировали пять ТРЦ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов
NEWS
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине