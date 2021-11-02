Во Львове ищут "взрывчатку" в трех торговых центрах

Во вторник, 2 ноября, во Львове "заминировали" три торговых центра. Полиция проводит эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции .

Как сообщается, "заминировали" ТРЦ King Cross Leopolis и ТЦ "ИнтерСити", а также ТПК "Южный".

Фото: ТРЦ King Cross Leopolis во Львове (Игорь Зинкевич)

По данным полиции, анонимное сообщение о минировании поступило около 12:30. Полиция оперативно выехала на места происшествия, где начала эвакуацию людей. В частности, из King Cross Leopolis вывели 250 посетителей и 450 работников, из "Южного" эвакуировали около 370 посетителей и 430 работников.

Правоохранители проверяют указанные объекты на наличие взрывного устройства. Также полиция устанавливает данные анонимного "минера".