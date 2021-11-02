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Помер за кермом: у водія автобуса у Львові стався серцевий напад

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Львов, Вівторок 02 листопада 2021 16:32
Помер за кермом: у водія автобуса у Львові стався серцевий напад Фото: у водія у Львові стався серцевий напад (facebook.com/comfycity.lviv)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 2 листопада, у центрі Львова під час руху автобуса помер водій. Внаслідок цього транспорт в'їхав у дорожній знак та зупинився.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання ZAXID.NET.

Трагедія сталася приблизно о 13:40 на вулиці Чорновола біля ТЦ "Інтерсіті". У 55-річного водія автобуса №47а трапився серцевий напад. Транспорт із пасажирами різко виїхав на тротуар та зніс кілька стовпів. Але внаслідок ДТП ніхто з пасажирів не постраждав.

За даними Львівського комунального АТП-1, яке обслуговує цей автобус, за кермом транспортного засобу перебував мешканець Львова. Пасажири почали надавати йому першу медичну допомогу до приїзду лікарів. А потім врятувати життя чоловіка намагалися медики швидкої допомоги. Однак водієві автобуса допомогти не вдалося - він помер на місці.

Фото: у Львові за кермом помер водій автобуса (Varta 1)

Нагадаємо, 2 листопада до поліції Львова надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ King Cross Leopolis та ТЦ "ІнтерСіті", а також ТВК "Південний".

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