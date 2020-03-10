Умер раненый на Донбассе военный

В Харькове умер раненый на Донбассе 23-летний украинский боец. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Северного регионального управления Минобороны.

Сообщается, что военный умер в харьковском Военно-медицинском центре Северного региона. Он был доставлен с ранениями 4 марта из Луганской области.

Военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады получил ранение в голову и находился в очень тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня в результате обстрелов на Донбассе погиб один и получили ранения еще четыре украинских военных. Боец погиб в ходе обстрелов позиций возле населенного пункта Пески. По данным штаба ООС, боевики применили на этом участке противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что боевики на Донбассе обстреляли военный грузовой автомобиль. Украинская сторона понесла потери. Для подавления огня противника подразделения ООС использовали огневые средства.