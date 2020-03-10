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Помер поранений на Донбасі військовий

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В харківському шпиталі помер 23-річний боєць

У Харкові помер поранений на Донбасі 23-річний український боєць. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на прес-центр Північного регіонального управління Міноборони.

Повідомляється, що військовий помер у харківському Військово-медичному центрі Північного регіону. Він був доставлений з пораненнями 4 березня з Луганської області.

Військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади отримав поранення в голову і знаходився в дуже важкому стані.

Нагадаємо, сьогодні в результаті обстрілу на Донбасі загинув один і отримали поранення ще чотири українських військових. Боєць загинув в ході обстрілу позицій біля населеного пункту Піски. За даними штабу ООС, бойовики застосували на цій ділянці протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, прес-центр Операції об'єднаних сил повідомив, що бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль. Українська сторона зазнала втрат. Для придушення вогню противника підрозділи ООС використовували вогневі засоби.

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