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Умер первый президент независимой Беларуси Станислав Шушкевич

Фото: первый президент Беларуси Станислав Шушкевич (twitter.com/esquireru)
Автор: Валерия Полищук

Ночью 4 мая в Минске в возрасте 87 лет умер первый президент Беларуси со времен независимости республики Станислав Шушкевич. Он заболел COVID и находился в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврорадио.

В апреле этого года состояние здоровья Шушкевича ухудшилось после перенесенного коронавируса.

Станислав Шушкевич - сын репрессированного белорусского писателя. Известный белорусский ученый. Был народным депутатом СССР (с 1989-го), народным депутатом БССР (с 1990-го), был избран первым заместителем главы Верховного Совета. После путча в августе 1991 года возглавил парламент Беларуси.

Шушкевич был одним из участников Беловежских соглашений, которые в декабре 1991 года "похоронили" СССР.

В начале 1994 года Шушкевич был снят с поста главы Верховного Совета. В том же году он участвовал в президентских выборах, однако во второй тур не вышел.

В 1995 году был вновь избран в Верховный Совет Беларуси, входил в состав фракции "Гражданское действие". Осенью 1996 года Шушкевич подписал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко. В Палату представителей входить отказался, далее участвовал в деятельности Верховного Совета, полномочия которого истекли в 2001-м.

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