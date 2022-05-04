Помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

У квітні цього року стан здоров'я Шушкевича погіршився після перенесеного коронавірусу.

Станіслав Шушкевич-син репресованого білоруського письменника. Відомий білоруський вчений. Був народним депутатом СРСР (з 1989-го), народним депутатом БРСР (з 1990-го), був обраний першим заступником Голови Верховної Ради. Після путчу в серпні 1991 року очолив парламент Білорусі.

Шушкевич був одним з учасників Біловезьких угод, які в грудні 1991 року "поховали" СРСР.

На початку 1994 року Шушкевич був знятий з посади голови Верховної Ради. У тому ж році він брав участь у президентських виборах, однак у другий тур не вийшов.

У 1995 році був знову обраний до Верховної Ради Білорусі, входив до складу фракції "Громадянська дія". Восени 1996 року Шушкевич підписав заяву до Конституційного Суду про імпічмент Олександра Лукашенка. До Палати представників входити відмовився, далі брав участь у діяльності Верховної Ради, повноваження якої закінчилися у 2001-му.