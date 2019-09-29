ru
ua

В России умер первый президент Крыма

Новости » Общество   

Мешков был первым и последним президентом Крыма

В России в воскресенье, 29 сентября, скончался первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, Мешков умер в больнице Московской области на 74-году жизни. О его смерти в соцсетях заявила его дочь Мариана. За пол часа до смерти она рассказала, что Мешков был переведен в реанимацию, после того как на выходных остался без присмотра врачей.

Отмечается, что Мешков 1 сентября перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Турецкие врачи ввели его в искусственную кому и вывели из нее через сутки. По словам дочери, Мешков получил инсульт после спора с администрацией отеля.

Мешков был перевезен в Россию 16 сентября. Кроме инсульта у него диагностировали воспаление легких, однако его состояние улучшалось: Мешков начал разговаривать и проявлял интерес к жизни.

Добавим, что Мешков был президентом Крыма с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, когда должность была упразднена Верховной радой Украины. После потери должности Мешков проживал в Москве, иногда приезжал в Крым.

Напомним, в марте этого года Мешков на двое суток был арестован подконтрольным России Центральным "судом" Симферополя. Тогда российские СМИ писали, что Мешков был арестован якобы за сопротивление работнику российской полиции.

"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на Покров Строительная отрасль Украины замедлила рост
Читать все новости