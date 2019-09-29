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У Росії помер перший президент Криму

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Мєшков був першим та останнім президентом Криму

У Росії в неділю, 29 вересня, помер перший та останній президент Криму Юрій Мєшков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, Мєшков помер в лікарні Московської області на 74-році життя. Про цого смерть в соцмережах заявила його дочка Маріана. За пів години до смерті вона розповіла, що Мєшков був переведений до реанімації, після того як на вихідних залишився без нагляду лікарів.

Зазначається, що Мєшков 1 вересня переніс інсульт в Туреччині, куди приїхав з дружиною на відпочинок. Турецькі лікарі ввели його в штучну кому та вивели з неї через добу. За словами дочки, Мєшков отримав інсульт після суперечки з адміністрацією готелю.

Мєшкова перевезли в Росію 16 вересня. Окрім інсульту в нього діагностували запалення легень, однак його стан покращувався: Мєшков почав розмовляти та проявляв інтерес до життя.

Додамо, що Мєшков був президентом Криму з 4 лютого 1994 року по 17 березня 1995 року, коли посада була скасована Верховною радою України. Після втрати посади Мєшков проживав у Москві, іноді приїжджав до Криму.

Нагадаємо, у березні цього року Мєшков на дві доби був заарештований підконтрольним Росії Центральним "судом" Сімферополя. Тоді російські ЗМІ писали, що Мєшкова арештували начебто за спротив працівнику російської поліції.

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