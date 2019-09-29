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В России умер первый президент Крыма

Новости » Общество    29.09.2019 - 14:09
В России умер первый президент Крыма
Фото: Юрий Мешков (krymr.com)

Мешков был первым и последним президентом Крыма

В России в воскресенье, 29 сентября, скончался первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, Мешков умер в больнице Московской области на 74-году жизни. О его смерти в соцсетях заявила его дочь Мариана. За пол часа до смерти она рассказала, что Мешков был переведен в реанимацию, после того как на выходных остался без присмотра врачей.

Отмечается, что Мешков 1 сентября перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Турецкие врачи ввели его в искусственную кому и вывели из нее через сутки. По словам дочери, Мешков получил инсульт после спора с администрацией отеля.

Мешков был перевезен в Россию 16 сентября. Кроме инсульта у него диагностировали воспаление легких, однако его состояние улучшалось: Мешков начал разговаривать и проявлял интерес к жизни.

Добавим, что Мешков был президентом Крыма с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, когда должность была упразднена Верховной радой Украины. После потери должности Мешков проживал в Москве, иногда приезжал в Крым.

Напомним, в марте этого года Мешков на двое суток был арестован подконтрольным России Центральным "судом" Симферополя. Тогда российские СМИ писали, что Мешков был арестован якобы за сопротивление работнику российской полиции.

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