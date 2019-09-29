ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії помер перший президент Криму

Новини » Суспільство    29.09.2019 - 14:09
У Росії помер перший президент Криму
Фото: Юрій Мєшков (krymr.com)

Мєшков був першим та останнім президентом Криму

У Росії в неділю, 29 вересня, помер перший та останній президент Криму Юрій Мєшков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, Мєшков помер в лікарні Московської області на 74-році життя. Про цого смерть в соцмережах заявила його дочка Маріана. За пів години до смерті вона розповіла, що Мєшков був переведений до реанімації, після того як на вихідних залишився без нагляду лікарів.

Зазначається, що Мєшков 1 вересня переніс інсульт в Туреччині, куди приїхав з дружиною на відпочинок. Турецькі лікарі ввели його в штучну кому та вивели з неї через добу. За словами дочки, Мєшков отримав інсульт після суперечки з адміністрацією готелю.

Мєшкова перевезли в Росію 16 вересня. Окрім інсульту в нього діагностували запалення легень, однак його стан покращувався: Мєшков почав розмовляти та проявляв інтерес до життя.

Додамо, що Мєшков був президентом Криму з 4 лютого 1994 року по 17 березня 1995 року, коли посада була скасована Верховною радою України. Після втрати посади Мєшков проживав у Москві, іноді приїжджав до Криму.

Нагадаємо, у березні цього року Мєшков на дві доби був заарештований підконтрольним Росії Центральним "судом" Сімферополя. Тоді російські ЗМІ писали, що Мєшкова арештували начебто за спротив працівнику російської поліції.

У Криму повідомляють про візит "іноземних представників з Європи та США" У Криму в серпні порушили п'ять кримінальних справ за відмову служити в армії РФ
Новини України КримпреступленияПрезидент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся