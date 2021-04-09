Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп

Муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет.
Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке.
"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.
Герцог Эдинбургский не дожил до своего 100-летия два месяца.
Обновлено: на резиденции британского премьера (Даунинг стрит) приспустили флаги после смерти герцога Эдинбургского.
Принц Филипп родился в 1921 году на греческом острове Корфу. Его дед, Георг I, был королем Греции. С рождения ему был присвоен титул принца Греческого и Датского. Вскоре семье принца Филиппа пришлось покинуть Грецию, после чего семья обосновалась в Париже.
Филипп учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, где получил звание мичмана, а затем принял участие во Второй мировой войне.
Со своей супругой принц Филипп познакомился в 1939 году. Тогда ему было 18 лет, а принцессе Елизавете - 13. Они поженились в 1947 году. В браке у них родилось четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард.
В 2017 году супруги отметили 70-летнюю годовщину со дня свадьбы. Этот королевский брак стал самым долгим в мировой истории.
Филипп, будучи мужем королевы Елизаветы II, носил титул принца-консорта.
Напомним, 17 февраля принц Филипп оказался в больнице Edward VII King. В Букингемском дворце утверждали, что супруга королевы госпитализировали в рамках "меры предосторожности".
Кроме того, в начале марта принца Филиппа перевели в другую больницу. Супруга британской королевы перевели в больницу Святого Варфоломея.
В середине марта принц Филипп выписался из больницы, где ему провели операцию на сердце.