Умер генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо
В возрасте 63-х лет скончался генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), нигериец Мухаммед Баркиндо.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
О смерти генерального секретаря ОПЕК сообщил представитель министерства нефти Нигерии. Причина смерти пока неизвестна.
Как отметил в своем Twitter-аккаунте управляющий директор нигерийской национальной нефтяной компании Limited Киари Меле, смерть Баркиндо, является большой потерей для его близких, нигерийской национальной нефтяной корпорации, ОПЕК и мирового сообщества.
Отметим, что Баркиндо возглавлял нефтяной блок начиная с августа 2016 года. До назначения генеральным секретарем ОПЕК, мужчина был членом делегации Нигерии, а потей ее официальным представителем.
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