Помер генеральний секретар ОПЕК Баркіндо
У віці 63-х років помер генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), нігерієць Мухаммед Баркіндо.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Про смерть генерального секретаря ОПЕК повідомив представник Міністерства нафти Нігерії.
Як відзначив у своєму Twitter-акаунті керуючий директор Нігерійської національної нафтової компанії Limited Кіарі Меле, смерть Баркіндо є великою втратою для його близьких, Нігерійської національної нафтової корпорації, ОПЕК й світової спільноти.
Відзначимо, що Баркіндо очолював нафтовий блок починаючи з серпня 2016 року. До призначення генеральним секретарем ОПЕК, був членом делегації Нігерії, а потім її офіційним представником.
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