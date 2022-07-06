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Помер генеральний секретар ОПЕК Баркіндо

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Середа 06 липня 2022 11:44
Помер генеральний секретар ОПЕК Баркіндо Фото: Мохаммед Санусі Баркіндо, генеральний секретар ОПЕК (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

У віці 63-х років помер генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), нігерієць Мухаммед Баркіндо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Про смерть генерального секретаря ОПЕК повідомив представник Міністерства нафти Нігерії.

Як відзначив у своєму Twitter-акаунті керуючий директор Нігерійської національної нафтової компанії Limited Кіарі Меле, смерть Баркіндо є великою втратою для його близьких, Нігерійської національної нафтової корпорації, ОПЕК й світової спільноти.

Відзначимо, що Баркіндо очолював нафтовий блок починаючи з серпня 2016 року. До призначення генеральним секретарем ОПЕК, був членом делегації Нігерії, а потім її офіційним представником.

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