UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Умер экс-посол Украины в Таиланде

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смерти бывшего посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Украинский лидер его уволил в апреле.

Об этом президент сообщил на своей странице в Twitter.

Зеленский выразил соболезнования близким умершего. По словам президента, Бешта был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам государства.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты", - сообщил Зеленский.

Отметим, 6 апреля Зеленский провел перестановки в дипкорпусе. Ряд послов потеряли должности. В частности, украинский президента уволил посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрея Бешту.

Андрей Бешта начал дипломатическую карьеру в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.

С 20 февраля 2017 года до 6 апреля 2021 года был послом Украины в Лаосе и Таиланде.

Напомним, в середине февраля в возрасте 64 лет скончался посол Украины в Китае Сергей Камышев. Он занимал должность с 2019 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийпосолпреступления