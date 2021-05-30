Помер екс-посол України в Таїланді

Президент України Володимир Зеленський повідомив про смерть колишнього посла України в Таїланді Андрія Бешти. Український лідер його звільнив у квітні.
Про це президент повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Зеленський висловив співчуття близьким загиблого. За словами президента, Бешта був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам держави.
"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти", - повідомив Зеленський.
Зазначимо, 6 квітня Зеленський провів перестановки в дипкорпусі. Ряд послів втратили посади. Зокрема, український президента звільнив посла в Таїланді, Лаосі та М'янмі Андрія Бешту.
Андрій Бешта розпочав дипломатичну кар‘єру у 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 20 лютого 2017 року до 6 квітня 2021 року був послом України в Лаосі та Таїланді.
Нагадаємо, в середині лютого у віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев. Він обіймав посаду з 2019 року.