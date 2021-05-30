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Помер екс-посол України в Таїланді

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Київ, Неділя 30 травня 2021 10:35
Помер екс-посол України в Таїланді Фото: колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський повідомив про смерть колишнього посла України в Таїланді Андрія Бешти. Український лідер його звільнив у квітні.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Зеленський висловив співчуття близьким загиблого. За словами президента, Бешта був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам держави.

"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти", - повідомив Зеленський.

Зазначимо, 6 квітня Зеленський провів перестановки в дипкорпусі. Ряд послів втратили посади. Зокрема, український президента звільнив посла в Таїланді, Лаосі та М'янмі Андрія Бешту.

Андрій Бешта розпочав дипломатичну кар‘єру у 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 20 лютого 2017 року до 6 квітня 2021 року був послом України в Лаосі та Таїланді.

Нагадаємо, в середині лютого у віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев. Він обіймав посаду з 2019 року.

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