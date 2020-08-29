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Умер бывший вице-премьер Украины Тихонов

Автор: РБК-Украина

В субботу, 29 августа, умер бывший вице-премьер Украины Виктор Тихонов. Тихонов скончался в возрасте 71 года.

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Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По информации СМИ, политик умер в оккупированном Россией Симферополе от воспаления легких.

Отметим, Тихонов был народным депутатом V-VII созывов, до лета 2014 года был членом фракции "Партии Регионов". В марте 2010 года получил должность вице-премьера по вопросам региональной политики в правительстве Николая Азарова, а в декабре того же года стал вице-премьером, министром по региональному развитию.

Кроме того, с августа 2011 по ноябрь 2012 года он был послом Украины в Беларуси.

Напомним, 19 августа умер выдающийся украинский ученый Борис Патон.

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