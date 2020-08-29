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Помер колишній віце-прем'єр України Тихонов

Автор: РБК-Україна

У суботу, 29 серпня, помер колишній віце-прем'єр України Віктор Тихонов. Тихонов помер у віці 71 року.

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Про це повідомив колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров.

За інформацією ЗМІ, політик помер в окупованому Росією Сімферополі від запалення легенів.

Зазначимо, Тихонов був народним депутатом V-VII скликань, до літа 2014 року був членом фракції "Партії Регіонів. У березні 2010 року отримав посаду віце-прем'єра з питань регіональної політики в уряді Миколи Азарова, а в грудні того ж року став віце-прем'єром, міністром з регіонального розвитку.

Крім того, з серпня 2011 до листопаду 2012 року він був послом України в Білорусі.

Нагадаємо, 19 серпня помер видатний український вчений Борис Патон.

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